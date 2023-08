Ideed ja retseptid | Isetehtud mahlad aurutatult, keedetult ja pressitult – mis saaks olla maitsvam ja tervislikum!

Aurutamine on kõige lihtsam moodus mahla teha. Pressimise teel valmistatud mahlad on küll hägused, kuid neis on kõige rohkem kasulikke toitaineid. Ei mahlategu ära jää, kui mahlaaurutit või -pressi majapidamises pole. Siis tuleb marjad potis katki keeta. Ise mahla tehes saad kasutada ­huvitavaid maitsekombosid, hea on kokku panna hapu ja magus mari! Vaata ideid ja retsepte koduseks mahlateoks!