Kuigi aeg-ajalt kõlab seisukohti, et tervise seisukohalt pole vahet, kas tegu on naturaalse puuviljasuhkru või sahharoosiga, ei pea toitumisnõustaja Külli Holsting seda väidet siiski õigeks – tema sõnul on puuviljade ja neist valmistatud smuutidega maiustamine pigem tervislik.