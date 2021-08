RETSEPT | Valges veinis marineeritud kitsemamplid

Sügis ja seened on uksest ning aknast sisse ronimas. Erinevates Eesti piirkondades on aga erinevad seened saadaval. Põhja-Eesti metsad on täis näiteks kitsemampleid, mida paljud peavad Eesti metsa parimaks seeneks, teised aga astuvad neist lihtsalt üle. Proovime neid seeni aga marineerida!