Harjutades saab lihameistriks! Nädalalõpus on mahti kalduda sissetallatud kokkamisrajalt kõrvale ja proovida midagi uut

Seda teab igaüks, et heast lihast saad hea roa. Kui liha on värske ja samal ajal vajalikul määral laagerdunud, on edasine trikk vaid selles, kas lihatükk sobib keetmiseks, küpsetamiseks, hautamiseks või otse pannil praadimiseks. Viimane võte vajab tõesti parimat – pehmet, kvaliteetset fileed. Aga kes seda iga päev osta jõuaks! Mis lahendaks selle probleemi?