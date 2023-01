Kui sa ostad mett, siis püüa leida selleks kohalik mesinik. Sest see mesi, mida sa poeletil näed, võib olla õigest meest väga kaugel. See on küll kuldne ja vedel ning seda on mugav kasutada, kuid see on võrreldes loodusliku meega surnud toode, milles puuduvad õietolmu jäägid, vitamiinid ja ensüümid.