Oleme jõudnud kevadega sellesse faasi, kus mõtted liiguvad juba esimeste krõpsude kurkide juurde. Et karulauk on praegu sooritamas oma sooloesinemist ja turul on värskeid kurke juba saada, siis on just paras aeg panna hakkama esimene laar hapukurke. Juhul kui karulauk on juba muuks ära kulunud, näiteks pestosse või salatitesse, siis saad asendada selle ka hea porrulaugu ja küüslaugu seguga.