RESTORANITRIKID | Kuidas röstida maailma parimaid ahjukartuleid?

Röstimiseks minevate kartulite puhul on oluline nende õige keetmine, see tähendab, et kooritud ja pestud kartulid tuleb lõigata võimalikult võrdseteks tükkideks, et nende keetmine oleks ühtlane. Teine oluline tulemust mõjutav tegevus on kartulite keeduvee korralik soolamine. Kartulid jäävad lõpuks maitsvamad, kui neid on keedetud soolvees. Selleks, et saada kartulitele röstimisel aga krõbe koorik, tuleb kartulite keeduvette panna ka lusikas söögisoodat - aluseline keskkond loob kartulikoorele tingimused, mille tulemusel kuumas muutub see krõbedaks. Kartulid tuleb keeta nii pehmeks, et nende väline kiht on hakanud murenema.