Enamike toitude ja toiduainetega kehtib üsna selgelt üks reegel: sügavkülmutamine vähendab nende väärtust. Põhjus seisneb selles, et külm lõhub rakumembraane ja muudab toorainete tekstuure, teiseks vähendab külm nende viljade toiteväärtust. On aga mõned aedviljad, mida tasub just vaid sügavkülmutatuna tarbida.