Eesti traditsiooniline köök algajatele: seakeel sinepise tillileemega

Vabariigi aastapäev on just see aeg, kui tuua lauale kõik kapis peidus olev hea-parem ning rakendada kogu aastatega kogunenud gastronoomiakäsitöö selleks, et valmistada midagi äärmiselt võimast kogu perele hammustamiseks. Delikatessidest rääkides, tuleb kindlasti panna lauale ei midagi muud kui head seakeelt – kallerdisena, grillituna või mõnusate viiludena, heas kastmes. Proovime viimast!