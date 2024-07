MAAILMAKLASSIKA | Kuidas loodi ja kust sai omale nime maailmakuulus Caesari salat, mis tänavu oma sajandat sünnipäeva tähistab?

Nagu ikka on enamuste kuulsate toitude puhul segadust palju: kes selle roa välja mõtles, millest algselt koosnes, kuidas omale nime sai. Kõigest sellest pole puutumatu ka täna maailma üks kuulsaim toit ehk Caesari salat. Teada on aga see, et salat koosnes juba algselt vaid klassikaliselt Rooma salatist ja saiakrutoonidest, millele oli kastmeks/maitseks riputatud peale Parmesani juustu ja sidrunimahlast, oliiviõlist, munakollasest, küüslaugust, mustast piparast ja Worcestershire kastmest emulsioon. Uute lisanditena on tänapäeval hakatud salatisse lisama ka näiteks grillitud kana. Originaalis seda kindlasti ei olnud!