Mis saaks olla veel rohkem keha ja vaimu värskendavam kui üks suur klaasitäis jääkülma vett? Üks mõnus suvine suplus sinises meres on kindlasti klaasikesele veele küll tugevaks konkurendiks, kuid kahjuks pole võimalik alati ujuma minna. Küll aga on pudel või klaas vett peaaegu, et igas situatsioonis kättesaadav.