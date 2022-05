Ole valmis! Ravimtaimede aastakalender: Milliseid taimi ja millal korjata?

Ürdid, maarohud, ravimtaimed on alati olnud inimesel abiks hädadest üle saamisel. Võib loomulikult öelda, et ravimtaimed uuriti läbi ja neist parim osa pressiti tablettideks, kuid see pole veel põhjus vaadata mööda männikasvudest, nõmm-liivateest või koirohu ürdist. Vaatame ja uurime, millal on õigeim aega ravimtaimi korjata!