Külmsuitsulõhestritsel pestoga on soolane suutäis tervisliku mitmeviljajahuga. Murra aga stritslist tükk ja muhele! Feta, päikesekuivatatud tomati ja oliivi stritsel püüab endasse kõik parimad vahemerelised maitsed. Aprikoosi ja Kreeka pähkli stritsel on eriti mõnus kooslus mahlastest aprikoosidest ja krõmpsuvatest pähklitest. Proovi ka hapuka pohlamoosiga pehmet kardemonistritslit. Peale vahukooretupsud, mmm …, viuh! kõhtu! Tumeda šokolaadi ja apelsinivõi triibud stritslis maitsevad pidulikult. Või no olgem ausad … lausa luksuslikult.