Võimsa ajalooga toit, mida võiks osata valmistada iga endast lugupidav kokandushuviline: Wellingtoni veis ehk krõbeda saiakihi alla küpsetatud purpurne sisefilee

Millalgi sajandeid tagasi pöördus Wellingtoni hertsog väidetavalt oma koka poole ning tellis temalt roa, mida oleks sõjakäikudele hea kaasa võtta. Kuna hertsogile meeldis meeletult veiseliha ja prantsusepärased lehttaignapirukad, panigi kokk need kaks asja kokku, määris vahele ka maitseks sinepit, rikkalikku hanemaksa ja metsaseenesegu. Tulemuseks oli ahjus krõbedaks küpsetatud tükk imelist liha, mida sai rätiku sees kaugetele lahingutandritele kaasa viia. Loomulikult on see kõik puhas legend ning Suurbritannia kunagine peaminister Arthur Wellesely pole olnud selle roa loome juures.