Ahjupannkooke on võimalik teha kõikidest pannkoogitainastest. Hea on, kui tainas pole väga paks. Veel on hea meeles pidada, et mida rohkem on tainas muna, seda kohevam ja õhulisem tuleb kook. Kui otsustad näiteks täidise välja jätta, kerkib kook pannil megasuureks ja ägedaks.