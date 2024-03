RETSEPTID | Millistes toitudes kasutada porrulauku? Vaata, kuidas selle vahva köögiviljaga suppidele, hautistele ja salatitele põnevat maitset lisada

Poekotist välja turritav sügav­roheline porruvars on kui õnnes­tunud poeskäigu sümbol. Porrut kasutatakse toidus peamiselt maitseköögiviljana ja väga sageli on see üheks (aedvilja)puljongi maitsestajaks. Eelkõige kasutatakse toiduks porru valget ja helerohelist osa, pikemalt hautatud toitudesse sobivad aga ka tumerohelised lehed. Porrulauk sobib tarvitamiseks nii kuumtöödeldult kui ka toorelt erinevates värsketes salatites. Vaata ideid!