Õunamahla pressimise õpetus: millisest õunast tuleb parim mahl ja kuhu mahl villida, et talvel oleks hea võtta?

Operatsiooni läbi viimiseks on vaja õunu, purustit, pressi ning hilisemaks töötlemiseks suurt keedunõud ning anumaid, kuhu mahl talvetarbimist ootama sättida. Lisaks sellele ilusat sügisilma ning seltskonda, kellega lõbusalt talvemahla valmistamine ette võtta. Fakt on see, et isetehtud õunamahla väärtus on täna pigem just nimelt selles, et tegu on oma aia õunades, ise pressitud mahlaga. Odav see lõbu just ei ole, kui arvestada kuluks nii suhteliselt kallite masinate muretsemine kui ka ajakulu. Samas pole paremat maitset, kui pakaselisel päeval rüübata kuumaks aetud ja kaneelipulgaga varustatud oma aia õunamahla.