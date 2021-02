Särtsuv ja soojendav bulgur kanaga

Vürtsikas ja tummine suutäis — soojalt on see toit korralik pajaroog, külmalt kutsume aga salatiks. Serveerimine sõltub isiklikust soovist, ajast päeval ning 100st muust tegurist. Üks on aga selge — särtsuv ja soojendav bulgur kanaga sobib igale lauale.