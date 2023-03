Meie toidulaua ümber käib pidev trall ja arutelu, mis on kasulik ja mis on kahjulik ning mida peaks rohkem või vähem sööma. On toiduaineid, mida on pikalt nimetatud pigem kahjulikeks, kuid viimasel ajal on selgunud, et nii see teps mitte pole. Tuletame meelde, mis on need meile olulised toiduained, mis on kahjulikust kasulikuks nimetatud.