Kui aianurgas kasvab rabarberipõõsas, siis kevad kulub ikka värskest rabarberist kookide valmistamise peale. Kui aega napib, siis on selle retsepti järgi tehtud kook just see, mida küpsetada. Tulemus on mahlane ja hõrk, omajagu lisamaitset lisab ka jäätis