HITTRETSEPT | Kolme koostisainega Jaapani juustukook, mis on terve maailma pöördesse ajanud

Täna tähistatakse valge šokolaadi juustukoogi päeva. Sel päeva ei saa lihtsalt muudmoodi tähistada kui koogiga! Saage tuttavaks — see siin on maailma kõige kuulsam juustkukook. Seda Jaapanist pärit ilmaimet on YouTube’s vaadatud juba rohkem kui 13 miljonit korda! Koogi valmistamiseks läheb vaja kõigest kolme koostisosa — mune, valget šokolaadi ja toorjuustu.