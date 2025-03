KOHVRI SÖÖKLA | Säästukas! Ühest broilerist saab viieliikmeline pere nädal aega söönuks. Vaata ka, kuidas kana lahti lõigata

Saates jagatakse terve kana kohta koguni neli suurt õpetust. Näed, kuidas kana juppideks lõikuda, milline on peamine puljongiloogika - millised külmikujäägid puljongisse eriti hästi sobivad, kuidas küpsetada kanarinda nii, et see ei muutuks briketiks, ning mida teha kana koibadega.