Sinu uus lemmiksnäkk õhtuse filmivaatamise kõrvale! Kahe koostisosaga ja ketodieediga sobivad sibulakrõpsud valmivad ahjus 10 minutiga

Viraalseks muutunud sibulakrõpsude retsepti, mis on sotsiaalmeedias märkimisväärselt populaarsust kogunud, jagas TikTokis toidublogija Stella Drivas, tuntud kui @hungryhappens. Tema lihtne, kuid nutikas retsept, mis kasutab vaid kahte koostisosa – õhukeselt viilutatud sibulat ja Parmesani juustu –, on oma lihtsuse ja mõnusa krõbedusega ka need inimesed sibulausku pööranud, kes enne sibulast mitte midagi teada ei tahtnud. See snäkk on heaks alternatiiviks tavalistele ja juba laiemalt tuntud sibularõngastele, mis on küll tõesti väga maitsvad, aga vajavad märkimisväärselt rohkem nikerdamist nii taina kui frittimisega.