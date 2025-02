Maxima avaldab: 2024. aasta enim ostetud toidukaupade top 20

1. Piim (2,5%, 1 l, kilepakendis)

2. Banaan

3. Hapukoor (20%, 500 g)

4. Munad M

5. Moosipall (60 g)

6. Õlu (500 ml purk)

7. Suhkur (1 kg)

8. Või (82%)

9. Kartul (lahtine)

10. Arbuus

11. Õun (1. kl)

12. Kohvikoor (10%)

13. Moosipall puuviljatäidisega

14. Porgand (lahtine)

15. Lauavesi, gaseeritud (1,5 l)

16. Glasuurkohuke

17. Röstsai (500 g)

18. Sibul

19. Varajane kartul

20. Peenleib (500 g)

Eesti inimestele meeldivad piimatooted – 25% top’i toodetest on just piimatooted, esikohal piim, aga ka hapukoor leiab tihti tee ostukorvi. Suur rõõm on näha, et nimistusse kuulub ka mitmeid värskeid tooteid. Banaan on inimeste vaieldamatu lemmik, aga ka meile omaselt kartul, millele järgnevad kohe arbuus ja õun. Arvestades, et arbuusi hooaeg ei ole aasta lõikes kuigi pikk, teeb ta oma suured müüginumbrid ära teistest oluliselt lühema ajaga, mis tähendab, et kui on hooaeg, mugib enamik inimesi kodus just arbuusi.

Üllatajana on kõrgel kohal ka magus saiake, milleks on moosipall – läbi aegade üks populaarsemaid küpsetisi Maxima lettidel. Toode on saanud klientidelt palju kiidusõnu ja nagu näha, kinnitab seda ka statistika. Üllataja on ka õlu, mis on paigutunud kuuendale kohale, seega võib järeldada, et õllepurke pistetakse ostukorvi üsna tihti või hoiavad püsitarbijad toodet listis kõrgel kohal.

70% top 20 kaupadest on Maxima püsikampaania „Iga päev odav hind“ toodete hulgas

Maxima püsikampaania „Iga päev odav hind“ toob kliendini üle saja olulistesse kategooriatesse kuuluva toote ja nende hind on kõige odavamate seas turul. Väljatoodud nimistust kuulub enamik ka püsikampaania hulka – selle kampaania eesmärk ongi pakkuda inimeste jaoks olulisi tooteid parima hinnaga.