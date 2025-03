NÄDALAMENÜÜ | Hoia veresuhkur kontrolli all ja naudi ilma liigsete isudeta nädalat

Kõige olulisem, mida veresuhkrusõbraliku toitumiste kohta teada võiksid on see, et siin pole süsivesikute osakaal liiga suur ning neid on tasakaalustatud rasvade ja valkudega. Rafineeritud teraviljad ja liigsed maiustused on sellel nädalal menüüst väljas. Rõhku on pandud hoopis headele rasvadele, mida ei pea üldse kartma. Need aitavad küllastustundele kaasa, sisaldavad ka meile vajalike kiudaineid ning ei mõjuta kuidagi veresuhkrut. Nii et naudi julgelt igapäevaseid pähkliampse!