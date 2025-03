Veeda võluvad viivud Viljandis: Bodega Veiniresto ja SPA Hotell Peetrimõisa Villa ootavad sind!

Inspireeritud veinipiirkondade klassikast

Bodega Veiniresto asub idüllilises Viljandi vanalinnas, jalutuskäigu kaugusel järverannast ja lossimägedest. Bodega Veiniresto on 2024. aasta suvel avatud hubane resto Viljandi vanalinnas, kus kodumaiste disainerite loodud interjöör kohtub maailmaklassi veinide ja üle linna kuulsate kokteilidega, road valmivad elaval tulel hilisõhtuni ja teenindus on alati sõbralik.

Toidumenüü on inspireeritud veinipiirkondade klassikalistest hittidest ja köök järeleandmisi tooraine kvaliteedis ei tee. Suur osa roogi valmib, kasutades Big Green Eggi grilli, kusjuures road valmistatakse grillil tellimuse peale ja värskelt. Nii leiab restorani valikust näiteks Green Eggil grillitud Padróni piprad meresoolaga, mis on Hispaania tapas’te lahutamatu osa. Lisaks on menüüs klassikaline veise-carpaccio, krõbedad krevetid, kammkarbid, hõrk ja suussulav marmorveisesteik ja palju muud maitsvat!

Pidevalt uueneval veinikaardil on juba praegu üle saja erineva veini igas hinnaklassis ja igale maitsele, samuti on Bodega Veinirestos Viljandimaal ainsana iseteenindav veinidispenser, mis annab külalistele võimaluse nautida õhtu jooksul mitmeid erinevaid veine, mis kõik on jahutatud täpselt õigele temperatuurile.

Ka kokteilikaart on rikkalik ja põnev – klassikalistest spritz’idest ja Mojitodest efektsete sour’iteni. Samuti ei ole unustatud õllesõpru – joogikaardilt leiab eri tüüpi käsitööõlut nii Eestist kui ka mujalt maailmast, pakutakse ka värsket vaadiõlut ning kvaliteetset Inglise siidrit. Suvehooajal on Bodega Veinirestol ka äge sisehoovis asuv katusealune terrass.

Mitmekülgsed spaateenused Viljandi südames

SPA Hotell Peetrimõisa Villa on hubane ja kaasaegne spaahotell Viljandis, mis asub vaid 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel linna keskusest. 2024. aastal renoveeritud hotell pakub külastajatele mugavat ja privaatset majutust, olles ideaalne peatuspaik nii puhkajatele kui ka ärireisijatele.