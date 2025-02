Müügile jõudis koostöös tegev- ja reservväelastega arendatud energiajook

„Aruteludes tuli selget välja, et vajadus sellise uue toote järele on olemas. Selle konkreetse tarbija jaoks on oluline tavapärasest kõrgem kofeiini- ja energiasisaldus, et hoida fookust ning taastada energiavarusid. Lisaväärtusena on jook rikastatud nii magneesiumi kui ka B-grupi vitamiinidega, mis aitavad vähendada väsimust ning kurnatust,“ tõi A. Le Coqi brändijuht Jörgen Kippel esile energiajoogi olulised omadused. Samuti oli tähtis kriteerium keeratav kork, et toodet saaks pikema aja jooksul sobivate vaheportsjonitena tarbida.