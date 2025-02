KUULA | YliCooli peakokk Urpo Reinthal: kalli lõhe ja forelli võiks pidupäeval vahele jätta ja valida kodusema räime, kilu või ümarmudila

Tänased „Toidujutud“ pühendame kodumaa maitsetele. Külas on YliCooli asutaja ja peakokk Urpo Reinthal, kes on aidanud läbi viia ka presidendiballi. Seajalg, sült, räimed, tartar, brüleekreem on vaid mõned märksõnad, mis tänasest saatest kaasa tulevad!