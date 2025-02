Oma Maitse TEST | Milline poes müüdavatest moosita vastlakuklitest maitseb nagu vanaema tehtud?

Vastlakuklitega hakati sel aastal vigurdama juba üpris varakult. Vigurdama just seetõttu, et moodne on lisada moosi, pistaatsiat, martsipani, teha „vastla“hot-doge ja croissante jms ning järjest vähemaks jääb klassikalisi pärmitainakukleid vahukoorega ehk kõige tavalisemaid, ilma liigsete lisanditeta variante. Et vanu tavasid ikkagi veel au sees hoida, otsisime Tallinna kesklinna suurematest ketipoodidest kokku just needsamad traditsioonilised vastlakuklid ning nuusutasime-maitsesime-vaatasime, milline sai on kõige saiasem ja milline vahukoor kõige klassikalisem.