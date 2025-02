Huvitav teada: millised road olid vabariigi aastapäeva laual 100 aastat tagasi?

24. veebruar on Eesti inimeste südames olulisel kohal. Kuigi praegu tundub, et kiluvõileib on alati olnud vabariigi aastapäeva tähistamise loomulik osa, siis pole see alati nii olnud. Etnoloog ja ERM-i vanemteadur Anu Kannike jagab, kuidas on ajas muutunud meie pidulaud ja traditsioonid.