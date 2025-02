Toitumisnõustaja soovitused: milliste toiduvalikutega pidevalt piinavast väsimusest vabaneda?

Kui aga mainitud asjades ei saa asi olla, siis võib tegu olla selles, et oled looduse rütmidest mõjutatud. Me kõik oleme sellest mõjutatud, osadel avaldub see lihtsalt tugevamini. Me elame loodusega vastuolus. Talvine pime aeg on puhkamise, aja maha võtmise aeg. Millegipärast oleme aga planeerinud sellel ajal kõvasti tööd rabada ja/või koolis käia. Suvel, kui energiat kõige rohkem, oleme kollektiivselt otsustanud aga puhata ja elu lihtsamalt võtta.