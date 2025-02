KOHVRI SÖÖKLA | „MasterChef Eesti“ kuulsuste hooaja võitja Kohver alustab Oma Maitses toiduvideote sarjaga

Just nii – veebisaade Kohvri Söökla on täis küsitavaid valikuid, tegemise käigus muutuvat visiooni ja üldist kaost. Kas kaosest sünnib ka kunst, saab teada ainult siis, kui saate lõpuni vaatad. Seekordne muusikaline külaline on Eesti Laulul 9ndana üles astuv An-Marlen ning valmib mängumehe munasalat friikartulitega.