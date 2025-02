Nii valgud, rasvad kui ka süsivesikud on olulised toitained. Neist valgu ülesanne on toetada lihaste tööd, kontrollida kaalu ja siduda organismis vett. Seega kui sead fookuse valgule, jälgi sama hoolega ka oma veetarbimist. Vett võib vaja minna rohkem, kui arvad. Eriti talvel, kui õhk on külmaga kuiv.