Mmmmidagi mmmmmagusat, millega valentinipäeval kallim pahviks lüüa! Kelmikad magustoidud, mida pole üldse keeruline valmistada

Muheda meeleolu tekitamisele aitab üks päriselt hea magustoit vägagi hästi kaasa. Kui paned romantilise õhtusöögi finaaliks lauale isetehtud magustoidu, olgu see näiteks panna cotta, brüleekreem, sidrunivõie või isetehtud jäätis, on kõvad plusspunktid garanteeritud! Kuigi nimed on magustoitudel tavaliselt uhked, ei ole nende valmistamine üldjuhul üldse keeruline! Proovi ja veendu ise, et kallimale mulje avaldamiseks ei ole end köögis kringliks keerata vaja.