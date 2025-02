Eelroaks valis Ivan krevetitäidisega ravioolid kergelt vürtsikas porgandi-ingverikastmes. Ravioolide voltimise puhul on oluline, et taina ja täidise vahele ei jääks õhku, see tuleks näppudega välja pigistada. Määri munavalge või -kollasega ääred, et tainas ei kleepuks kokku, et ravioolid ei vajuks keetes lahku, õpetab Ivan.