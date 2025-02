Toitumisnõustaja: miks me praegusel ajal nii tihti haigeks jääme ning kuidas end toiduga kosutada, kui tõbi juba maha on murdnud?

Sageli arvatakse, et immuunsüsteem on seotud vaid sellega, mida sööme ning et isegi kui oleme ebatervislikult toitunud, siis saame mõne toidulisandi tarbimisega selle tasa teha. Muidugi, selle toidulisandi tarbimine on parem kui mitte midagi, kuid palju enam saame tervema elu nimel ära teha, kui vähendame igapäevast stressi. Immuunsüsteem on hea näide sellest, kuidas vaime- ja füüsiline tervis on omavahel tihedalt seotud. Kui meie elus on pidev stress või frustratsioon ja pinge, siis meie immuunsüsteem lihtsalt ei saa laitmatult toimida. Sellist pikaajalist stressi ühegi toidulisandi või mõne teraapilise seanssiga kahjuks ära ei nulli, kuigi nii meeldiv oleks ju mõelda, et saame nendega muuta oma elustiili seda päriselt muutmata. Seega kui oled sageli haige, siis esimese asjana muuda oma elustiili, tegeledes eelkõige sellega, et vähendad stressi ja pinget, toitud tervislikult ja liigutad end mõõdukalt.