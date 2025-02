Raskete ja rammusate talveroogade vahele võta suutäis mõnusalt mahlast ja värsket melonit!

Suured kollased ja rohelised melonid säravad poelettidel keset talve nii ahvatlevalt ja värskelt, et täitsa võimatu on neist mööda minna. Mahlane ja värske salat või snäkk kulub pärast raskeid ja rammusaid hautisi ja pajaroogi seedimisele vägagi ära. Melonid ja kantaluupid sisaldavad 100 grammi puuvilja kohta ainult 7-8 grammi suhkrut, samuti sisaldavad elektrolüüte nagu kaalium, magneesium, naatrium, kaltsium. See teeb sellest viljast ideaalse suupiste näiteks peale trenni või haiguse korral. Vaata retsepte!