Kas kartulit võib üldse süüa, kui tahan kaalu kaotada? Jah! Kartulis olevad süsivesikud on enamasti tärklise ja kiudainete kujul, mis toetavad soolte tööd ja rasvade ainevahetust ja annavad pikaks ajaks täiskõhutunde. Glükeemiline koormus on kartulil 12, riisil 24 ja kinoal 18. Värsket kartulit söö kindlasti koorega – just koore all on enamik vitamiinidest ja mineraalainetest.