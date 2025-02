„Oleme Eestis tegutsenud juba kuus aastat ning on olnud suurepärane näha, kuidas restoranikultuur areneb ja külastajad leiavad alati tee nii uute avastuste kui ka vanade lemmikute juurde,“ ütles TableOnline’i Eesti haru juht Kristi Kald. „Viimase kuue aasta jooksul on läbi TableOnline’i veebilehe tehtud Eesti restoranidesse juba pea miljon broneeringut ning iga aastaga on külastajate arv kahe- või kolmekordistunud. Isegi kui mõelda eelmisele, 2024. aastale, kui tugev inflatsioon mõjutas paljude restoranikülastajate käitumist, siis inimestele endiselt meeldib väljas söömas käia ning kvaliteetsele toiduelamusele on kliendid nõus raha kulutama.“