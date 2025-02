Vabaühendused ja ettevõtted taimse toitumise suundumustest: Kas balti rahvad võivad saada eeskujuks?

Korraldajad loetlevad algatustes saavutatud eesmärke

Programmi „Gyvi gali“ (eesti keeles „Elusad saavad“) koordinaatori Austėja Vakarinaitė sõnul on viimase kolme aasta jooksul taimseid avastusi otsiva „Nori gali“ (eesti keeles „Kui tahad, siis saad“) kogukond kasvanud 29 000 inimeseni – see aga moodustab enam kui ühe protsendi Leedu elanikkonnast: „Ainuüksi sel aastal on väljakutse vastu huvi tundnud üle 6000 taimse toitumise entusiasti ning see arv kasvab iga päevaga, sest programmi sisuga saab tutvuda ja meie organisatsiooni tegevustes kaasa lüüa aasta ringi.“