Tugev hommikuamps, mis ühendab kahe klassikalise hommikusöögi parimad omadused: scrambled oats ehk munapuder kaerahelvestega

Tervisefanaatikute uus lemmik hommikusöök scrambled oats on kahe hea asja segu: kaerahelbepude munaga, mis meenutab tekstuurilt ja valmistamisviisilt munaputru. See on tervislik ja kõrge valgusisaldusega hommikusöök, kus kaerahelbed küpsetatakse koos vedelikuga (näiteks piima või vee) ja munaga, andes sellele õhulise ja munapudrulaadse tekstuuri.