Kui tahaks rammusat lohutustoitu, aga pole mahti mitu tundi oodata: TikToki megahitt lasanjesupp saab valmis 15 minutiga

Endine jurist Danny Freeman on üks paljudest, kes on oma täiskohaga tööst loobunud ning sotsiaalmeedias sisuloojaks hakanud. Tema TikToki-koka karjäärile ja kanalile @dannylovespasta lükkas hoo sisse nutikas lasanjesupi retsept, mis kiirelt viraalseks läks. No kes meist ei tahaks rammusat ja maitsvat lasanjet kiirelt valmis saada!?