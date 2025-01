Ära raiska raha kalli kulleri peale, tee kiire hittroog kärmelt kodus ise: isuäratava pokekausi saad kodus käepärastest vahenditest kokku laduda

Pokekausid on viimaste aastate jooksul leidnud koha paljude eestlaste toidulaual. Hawaii saartelt pärit roa nimi, poke, tähendab tõlkes viilutamist – enamik toiduained, mida poke kausis kasutatakse on viilutatud või tükeldatud. See mitmekülgne roog on tänu oma värskusele, mitmekülgsusele ja lihtsusele hea valik nii kiireks lõunaks või täitvaks õhtusöögiks.