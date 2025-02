Rahvatervise arst lükkab ümber olulised kehakaalumüüdid: hea uni ja liikumine ei mängi kaalulangetamisel üldse nii suurt rolli, kui arvatakse

Need muutused pole peenhäälestused, ütleb arst ja lisab, et tegemist on revolutsiooniga ning sellel on selge mõju meie kehakaalule. „Arvamust, et liikumisel, unel ja stressil on toitumisega võrreldes sama suur mõju meie kehakaalule, ei toeta mitte ükski uuring ega teadus. Kindlasti on neil teatav mõju meie rasvasisaldusele, kuid see on marginaalne. Probleem peitub toitumises ja lahendus on muuta seda, mida ning kuidas me sööme,“ kinnitab dr Tillmann.