Ootad kallimalt pikisilmi kihlasõrmust või „jah“-sõna? Valmista talle viraalne hittroog, mis kinnitab ta veendumust, et sina oled see üks ja ainus

Möödunud aastal sai retsept uue hoo sisse, kui Inglise kokad Harry Heal ja Sam Way jagasid oma versioone TikTokis, kus videod kogusid miljoneid vaatamisi. Toitu võiks kallima ära võlumiseks proovida nii need, kes ootavad abieluettepanekut, kui need, kes kallimat naiseks paluda kavatsevad - kui selline toit on laual, siis polevat lihtsalt võimalik ära öelda.