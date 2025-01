Kelli-Gerde julge karjääripööre: kuidas pikalt restoranides töötanud kokast sai hoopis patrullpolitseinik

Kelli-Gerde Parts oli oma elu toidule pühendanud. Naine töötas restoranides kokana ja restoranijuhi abina vahetuse vanemana, valmistas desserte ja eritellimustorte, aga pikapeale hakkas hinges kripeldama - see pole ikka päris see. Põnevust pakkus rohkem hoopis politseiniku amet, mida Kelli-Gerde oli toitlustustöö kõrvalt juba natukene nuusutada saanud, sest oli juba neli aastat abipolitseiniku tööd teinud. Naise kannapöörde lugu on suurepäraseks inspiratsiooniks neile, kes tunnevad, et valitud suund elus ei ole kõige õigem ja kes veel otsivad julgust, et muutust ellu viia. Süüa saab ju teistes ametites edasi teha!