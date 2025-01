Golden Gate’is avavad uue restorani nii Siigur Grupp kui „MasterChef Eesti“ võitja Ivari Vokk

„Huvi selle hoone vastu on olnud erakordselt suur. Hetkel on saadaval vaid mõned büroopinnad ja esimesel korrusel veel viimane kaubanduspind,“ ütles Rotermanni kvartali ärijuht Julius Stokas. „Sadama poolt tulijatele on Golden Gate justkui uus värav Rotermanni kvartalisse, kuhu on koondunud mitmekesine valik kontoreid, restorane, kaubandust ning vaba aja veetmise võimalusi nagu popkunsti muuseum PoCo ja Golden Club spordiklubi.“ Stokase sõnul on hoonele hea ligipääs nii ühistranspordiga, jalgrattaga, autoga kui ka jalakäijatele, uus trammipeatus jääb vaid 50 meetri kaugusele.