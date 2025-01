Kogenud veinientusiast soovitab: parim puhkuse veetmise viis on panna ise endale kokku unustamatu veinireis väikestes nunnudes veinimajades

Viimastel aastatel on mulle mõte eesmärgistatud reisimisest üha rohkem meeldima hakanud - olgu see siis konkreetne kontsert, mõni festival, maratonil osalemine või mõni kindel kunstinäitus. Saab minna varem kohale või jääda kauemaks, et tutvuda ka linna või riigi muude vaatamisväärsuste ning elu-oluga, kuid mingi kindel elamus või eesmärk on siiski olemas. Üheks väljundiks on ka veinireisimine ehk kohaliku veinikultuuri- ja viinamarjasortidega tutvumine.