Kas arvad ära, mis on eestlaste lemmiktoit? Vaata videot ja retsepte, kuidas klassikalisi toite õigesti valmistada

Täna hommikul rääkis Tervise Arengu Instituudi ekspert Tagli Pitsi „Terevisioonis“ eestlaste lemmiktoitudest. TAI küsis eestlaste käest, mis need meie lemmiktoidud siis on. Jaanuari lõpuni saavad kõik veel oma lemmikutest märku anda, aga selged favoriidid on juba tänaseks teada.