Hullutavalt head krõbedad-kihilised ja soolakad võiroosid ehk võisaiad on just need, mis laupäeva täiuslikuks teevad

Võisai on tuntud ka võiroosi nime all. See on pilvepehme sisu ja krõbedalt lehelise koorikuga soolane võirohke saiake – üllatuseks nooremale põlvkonnale, kes välimuse järgi ootab ehk magusat suutäit. Parimad võiroosid sai vanasti ikka Viru hotelli kohvikust. Hullutavalt head! Parimad samal päeval, krõbedus ja või maitse tulevad eriti esile jahtunult.